«Барабашово» - харьковский «карфаген»?

Мария Коротаева

Конфликт вокруг второго по величине промышленно-вещевого рынка Восточной Европы в Харькове, то затухая, то разгораясь с новой силой, тянется уже не первый год. И с каждым новым его витком становится понятнее, что имеет место столкновение не столько имущественного, сколько личностного характера.

Конфликт между Кернесом и Фельдманом с переменным успехом тянется уже около десяти лет

Огромный вещевой рынок в Харькове, на Салтовском жилом массиве, возник возле станции метро «Им. Академика Барабашова» в середине 90-х годов прошлого века. Собственником большей части рынка и основным арендатором земли является ПАО «Концерн АВЭК», почетный президент которого - 60-летний бизнесмен и народный депутат Александр Фельдман. Противостоит ему мэр Харькова Геннадий Кернес.

Конфликт между Кернесом и Фельдманом с переменным успехом тянется уже около десяти лет. А летом минувшего года началось его «оживление». Тогда Харьковский горсовет заявил о планах строительства новой скоростной дороги, которая должна соединить улицы Шевченко и Академика Павлова и проходить по территории Торгового центра «Барабашово». В горсовете заявили, что земля под строительство этой дороги была зарезервирована еще в 1953 году, и тогда даже начались строительные работы, которые, впрочем, так и не были завершены. К тому же, эта дорога предусматривалась и в каждом последующем Генплане развития города - 1986, 2004 и 2013 годов.

Мэр Харькова обвинил концерн АВЭК и Фельдмана в том, что на месте будущей дороги стоят торговые павильоны, «которые были построены концерном «АВЭК» с нарушением всех норм и правил… за «красными линиями» - на дороге, которая предусмотрена Генпланом». При этом Кернес заявил, что «порешать» Фельдману не удастся, и не поможет даже депутатский мандат…

На сессии Харьковского городского совета 16 октября минувшего года было принято решение о строительстве новой магистрали общегородского значения от ул. Академика Павлова до ул. Моисеевский в районе ТЦ «Барабашово». А в ноябре 2019 года горсовет отказался продлить с «Концерном АВЭК» договор аренды земли. «Карфаген должен быть разрушен», - сказал Геннадий Кернес во время обсуждения этого вопроса на сессии совета. А чуть позже в пресс-службе горсовета журналистам сообщили, что за ноябрь 2019 года АВЭК не уплатил в городской бюджет 10,6 млн грн налогов на землю, на которой расположен рынок «Барабашово».

На рынке начали возникать сообщества торгующих, поддерживающие ту или иную сторону конфликта

Предпринимателям, чьи рабочие места будут демонтированы в связи с прокладкой дороги, мэр пообещал новые торговые павильоны на территории той части рынка, которая не находится в аренде концерна. Впрочем, борьба за сердца и кошельки предпринимателей, торгующих на рынке, началась еще раньше, когда в конце 2018 года горсовет заявил о возвращении части торговых площадок рынка в собственность города. Предпринимателям, которые согласятся торговать на новых, «городских» торговых площадках, были обещаны лучшие условия труда и снижение арендной платы…

На рынке начали возникать сообщества торгующих, поддерживающие ту или иную сторону конфликта. И начались столкновения, порой требующие вмешательства правоохранительных органов.

27 февраля, когда работники коммунальных предприятий приехали на рынок, чтобы демонтировать ряд конструкций, между ними и предпринимателями рынка прогнозируемо возник конфликт. По словам правоохранителей, в нем принимали участие около 100 человек. После того, как на рынке «раздались взрывы», вмешался даже спецназ.

По словам начальника Управления Нацполиции области Валерия Сокуренко, у участников столкновения были изъяты резиновые дубинки, травматическое оружие и патроны, газовые баллончики.

Полиция расследует это дело как массовые беспорядки. В настоящее время 56 участникам уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины. По сведениям прокуратуры, установлены и другие участники драки. Их разыскивают правоохранители. Если вину подозреваемых докажет суд, им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Что же касается властей Харьковской области, то облсовет события на крупнейшем торговом объекте никак не комментирует и не оценивает. А председатель облдгосадминистрации Алексей Кучер призвал Александра Фельдмана и Геннадия Кернеса «прекратить разборки на платформе «Барабашово»», предложил противоборствующим сторонам обладминистрацию в качестве «площадки для диалога» и пригрозил рассказать все о конфликте президенту Владимиру Зеленскому.

Мария Коротаева, Харьков