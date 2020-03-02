Al Jazeera: Экономический рост Украины создает проблемы для Польши

Варшаве не понравится, если два миллионы украинцев, которые двигают вперед польскую экономику, уедут домой или в Германию.

На протяжении последних лет Польша переживала одну из самых больших волн иммиграции в Европе. В 2018 году она приняла больше работников из-за пределов Евросоюза, чем любая другая страна. Большинство из них приехали из Украины.

Сегодня тревога заключается в том, что все эти люди поедут домой или отправятся на заработки в Германию, - пишет Al Jazeera. Издание напоминает, что с 2014 года в Польшу приехали почти два миллиона украинцев. Многие из них бежали от обвала экономики и войны на Донбассе. Польский Национальный банк подсчитал, что на усилия иммигрантов приходится 11% роста ВВП страны. Украинцы сыграли важную роль в заполнении пробелов на рынке труда в то время, когда Польша переживала самый низкий уровень безработицы за почти 30 лет. Теперь появились страхи, что эта волна может отступить.

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С первого марта Германия ослабила свои иммиграционные правила, чтобы привлечь квалифицированных работников из-за пределов ЕС. Хоть интерес к ФРГ растет, серьезные препятствия для украинских работников могут замедлить их приток. Польские фирмы больше тревожатся из-за роста экономики Украины, который в 2019 году составил 3%, согласно данным МВФ. Украинский уровень безработицы упал до 9,3%. Поэтому местные фирмы ищут рабочие руки.

«Они в конце концов начинают ощущать сокращение рынка труда», - сказал эксперт Польского экономического института Анджей Кубишяк.

В стране за год зарплаты выросли на 16%, а инфляция замедлилась до 4,1%. В результате гривневая ценность зарплат в польских злотых стала меньше. Поэтому интерес к трудоустройству в Польше, Чехии или России ослабл, о чем свидетельствует отчет украинского Нацбанка за январь. Однако, эксперты уверяют, что изменения не будут резкими. Модель «сезонных работников» в Польше развивается в то время, как многие украинцы переходят в сектора, где платят больше, а значит остаются на дольше.

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С первого марта 2020 года Германия ввела новый закон об иммиграции квалифицированных работников из-за пределов ЕС, повысив страхи Польши, что украинцы могут переехать дальше на запад. Через сокращение пула работников и старения населения Берлин столкнулся с нехваткой более чем миллиона людей на рынке труда. Чтобы решить эту проблему, новые немецкие правила отменяют требование иметь дипломат университета или колледжа, а также расширяет разрешение на трудоустройство в большем количестве секторов.

Польские работодатели боятся, что немецкие предложения могут оказаться более доходными для украинцев. Недавно в опросе 70% из них сказали, что более высокие зарплаты станут главным мотивом. Опрос EWL выявил, что треть украинцев, которые живут в Польше, думают над тем, чтобы поехать в Германию. Более того, в старших отчетах польский Центральный банк подсчитал, что к 2024 году 25% украинских работников могут переехать из Польши в Германию. Однако, эти страхи могут быть преувеличенными. Ведь немецкая схема трудоустройства иностранцев требует подтверждения профессиональной квалификации и знания немецкого языка на хорошем уровне. Этому критерию отвечают только 2,6% украинцев, которые живут в Польше.

Тем временем на окраинах Варшавы работает новый завод электроники Delphi Technologies, который изготавливает детали для производителей автомобилей со всей Европы. После открытия в сентябре компания искала людей на примерно тысячу вакансий. В основном их заполнили украинцы. Василий Присяжнюк работает сменами по 12 часов.

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«Три года назад в Украине не было работы», - сказал он Al Jazeera. Он вернется домой, когда условия улучшатся. Сейчас друзья дома говорят ему, что ситуация «еще не очень стабильная». Чуть дальше на заводской линии Леся Коротченко сосредоточено припаивает детали к панели управления для гибридных автомобилей. Она также приехала в Польшу три года назад, чтобы работать на мясокомбинате. Но потом перешла на работу упаковщицы и, наконец, получила работу с лучшей зарплатой в автомобилестроении. Коротченко не спешит уезжать из Польши.

«По сравнению с Украиной здесь все лучше», - говорит она, добавляя, что думает привезти своего сына в Польшу.

Тем временем, 35-летняя Наталья Байдык из Полтавы руководит производством топливных насосов. Ряд факторов не позволяют ей вернуться домой: "Во-первых, зарплаты еще должны вырасти". Во-вторых, она хочет, чтобы социальные услуги улучшились, а в-третьих, чтобы политическая ситуация стала стабильной.

«Мы называем это экономической миграцией, потому что экономические вознаграждения – главный мотив для работников покинуть свою родную страну», - пояснил глава компании EWL Анджей Коркус.

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Согласно исследованию EWL, более высокие зарплаты – ключевое условие возвращения домой для трех четвертей украинцев, работающих в Польше. Многие из них также говорят о политической и экономической стабильности, а также о борьбе с коррупцией (41%). Только 10% признались, что ничто не заставит их вернуться в Украину. Но настроения отличаются в разных секторах.

«Для многих программистов ехать из Украины нет смысла. Поскольку они платят там только 5% налогов», - сказал Олег со Львова, который работает на технологическую компанию в Варшаве.

«Я пытался пригласить сюда нескольких моих украинских друзей, но это финансово неоправданно для них», - добавил он.