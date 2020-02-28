Украинцам задолжали более 3 миллиардов зарплаты

Задолженность работникам экономически активных предприятий увеличилась на 2,8% - до 1,902 млрд грн.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в январе 2020 осталась на уровне прошлого месяца, и на 1 февраля 2020 года составила 3,034 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 февраля текущего года составила 1,902 млрд грн, что на 2,8% больше показателя на 1 января 2020 года.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн, что на 14,7%, или на 389,3 млн грн, больше, чем на 1 января 2019 года.