Коронавирус спровоцировал рост ставок по украинским еврооблигациям - эксперт

За неделю ставки выросли на 0,9-1,1 процентных пункта.

Угроза эпидемии коронавируса в европейских странах и связанное с этим падение на европейских фондовых рынках уже спровоцировали рост ставок по украинским еврооблигациям.

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Об этом УНИАН рассказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

«Растут ставки по украинским облигациям. Например, за неделю ставки по еврооблигациям выросли на 0,9-1,1 процентных пункта», - сказал эксперт.

По его словам, охлаждение спроса на украинские ОВГЗ со стороны нерезидентов, наблюдаемое вторую неделю подряд, также связано с фактором эпидемии.

В то же время, эксперт пока не видит угрозы массового бегства нерезидентов из ОВГЗ и связанной с этим девальвации украинской гривни.

«Не думаю, что будет бегство. ОВГЗ не так просто будет продать. И вряд ли это как-то повредит гривне», - отметил Паращий.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

На территории Европы зарегистрировано 774 случая заражения коронавирусом COVID-19 в 20 странах.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.