В Киеве утвердили перечень объектов для приватизации

Приватизация 120 объектов в столице запланирована в 2020-2021 годах.

Киевский городской совет утвердил перечень из около 120 объектов для приватизации.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали сегодня на заседании Киевсовета 62 из 95 депутатов.

Проект решения, который был включен в повестку дня как неотложный, включал 90 объектов, но перед рассмотрением в перечень по инициативе Департамента собственности КГГА и отдельных депутатов Киевсовета добавили еще около 40 объектов. В то же время по инициативе профильной комиссии около 10 помещений по улице Трухановской были исключены из списка на приватизацию.

Приватизацию объектов, которые остались в списке, предусмотрено осуществить в течение 2020-2021 годов. Согласно обнародованному на сайте Киевсовета проекту решения, на приватизацию определили ряд нежилых помещений и зданий, а также гаражей коммунальной собственности, площадями от 10,8 кв. м. В перечень внесены, в частности, площадь 2 тыс. 481 кв. м в здании на улице Петра Сагайдачного, 20/2; площадь 1 тыс. 386 кв. м в здании на улице Сечевых стрельцов, 91; площадь почти 7,6 тыс. кв. м в здании на проспекте Воздухофлотском, 63.

Во время обсуждения вопроса депутат Леонид Антоненко ("Киевская команда"), который на днях назначен на должность первого заместителя председателя Фонда государственного имущества, заявил, что в случае принятия решение будет незаконным. По его словам, нарушается процедура принятия решения.

"Сегодняшним решением вы создаете проблемы не только для наполнения бюджета, но создаете проблему для тех людей, которые не знают, что закон нарушается, придут и будут покупать эти объекты. Нарушена статья 10, которой предусмотрено, что порядок приватизации предполагает принятие местным советом решения о приватизации объекта коммунальной собственности. Это означает, что депутаты должны определить, каким образом каждый из этих 130 объектов должен быть приватизирован - выкупом, или путем направления этого объекта на аукцион. Напомню, предыдущий перечень был приватизирован путем выкупа 60% из тех объектов, которые были включены в программу (приватизации), остальные - всего 4 объекта - были приватизированы на аукционах", - отметил Антоненко.

Он добавил, что решение депутаты Киевсовета должны принимать по каждому объекту отдельно.

Кроме того, Антоненко обратил внимание депутатов, что в перечень включены объекты, по которым совсем недавно Киевсовет продлил действие договоров аренды.

"30 объектов из 130 - это каждый 4-й объект, который включен в этот перечень, имеет арендатора, которому сроки договора увеличены в прошлом или позапрошлом месяце на 9-10 лет. Сегодня эти объекты включаются на приватизацию", - отметил Антоненко.

В Департаменте коммунальной собственности КГГА, представитель которого присутствовал на заседании, заверили, что не видят никаких нарушений в процедуре и подготовленном проекте решения.

Обсуждение проекта было довольно длительным, депутаты из разных фракций предлагали исключить из перечня приватизации ряд объектов, но их предложения не набирали необходимого количества голосов.