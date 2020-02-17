Милованов заговорил о сдаче в концессию украинских больниц и университетов

По словам министра, это будет зависеть от конкретных условий и от конкретной стратегической задачи.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов допускает, что в будущем Украина может сдавать в концессию не только объекты транспортной инфраструктуры, но и социальные объекты, среди которых больницы и университеты.

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Об этом он заявил во время презентации правительственной стратегии экономического роста Украины.

"По концессии я отметил, что у нас есть пакеты портов, аэропортов и вокзалов. В будущем, я думаю, возможно говорить и о больницах, и об университетах", - сказал министр.

"Это зависит от конкретных условий и от конкретной стратегической задачи", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, недавно завершились конкурсы по сдаче в концессию двух морских портов Украины - Херсонского и порта "Ольвия" (г. Николаев).