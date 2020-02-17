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В Минэкономики рассказали, почему в конце года экономика резко замедлилась

12:28, 17 февраля 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Замедление роста украинской экономики в четвертом квартале 2019 года было ожидаемым, заявил во время презентации правительственной стратегии экономического роста Украины заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

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"Это замедление прогнозировалось и нами, и Национальным банком, и экспертами рынка. Это вызвано падением в сельском хозяйстве и в промышленности", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 1,5%, замедлившись с 4,1% в аналогичном выражении кварталом ранее.

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