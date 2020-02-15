Украина за год экспортировала товаров и услуг в ЕC на $25 миллиардов

В целом в 2019 году Украина экспортировала в другие разные страны мира товаров и услуг на 63,7 миллиарда долларов - на 11% больше, чем в 2018 году.

Украина в прошлом году экспортировала товаров и услуг в страны Европейского Союза на 25 миллиардов долларов.

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Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

В частности, в 2019 году экспорт украинских товаров в страны ЕС вырос на 3%, а услуг - на 7,7%.

Так, всего за экспорт товаров и услуг в страны ЕС Украина получила более 25 миллиардов долларов: 20,752 миллиарда долларов - за товары и 4,288 миллиарда долларов - за услуги.

Кроме того, в 2019 году наибольшую долю средств за экспорт товаров Украина получила от стран Евросоюза - 41,5%. Доля экспорта услуг в страны ЕС - 28,1%.

"Постоянный рост экспорта украинских товаров на рынки ЕС - это знак качества. Украина входит в тройку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции для стран Евросоюза. Наша цель - существенно увеличить экспорт в ЕС и промышленных товаров. Промышленный безвиз, над которым мы сейчас работаем с Евросоюзом, значительно укрепит украинские позиции", - заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Отдельно сказано, что в целом Украина экспортировала в другие разные страны мира товаров и услуг на 63,7 миллиарда долларов - на 11% больше, чем в 2018 году. Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 235 стран мира. Среди стран, с которыми торговала Украина, больше всего украинских товаров купили в Китае. В частности, экспорт в Китай в денежном выражении вырос на 63% по сравнению с 2018 годом. Объемы экспорта товаров в Россию за этот период снизились на 11%.

ТОП-позиции украинского экспорта товаров в 2019 году:

- продукты растительного происхождения - 12,9 миллиарда долларов, 25,8% от общей суммы (в частности зерна экспортировали на 9,6 миллиарда долларов)

- недрагоценные металлы и изделия из них: 20,5%, 10,3 миллиарда долларов;

- минеральные продукты - 9,7%, 4,9 миллиарда долларов.

Также по сравнению с 2018 годом Украина гораздо больше продавала в другие страны удобрений (рост в три раза), оптических приборов и аппаратов (+22%), транспортных средств, летательных аппаратов, плавучих средств (+32%), жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (+44%).

В топе экспорта услуг - услуги по страхованию, транспортные и почтовые.