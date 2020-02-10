Кабмин продолжит политику низкой инфляции - Милованов

По словам министра, инфляция опустилась ниже целевого диапазона инфляции НБУ и это дает основания для продолжения снижения процентных ставок в ближайшие месяцы.

Кабинет министров намерен продолжать политику низкой и стабильной инфляции, поскольку такие показатели позволят Национальному банку Украины снижать процентные ставки в ближайшие месяцы.

Читайте такжеГривня продолжает укрепляться: сколько стоит доллар

Об этом написал на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Низкая и контролированная инфляция - это залог экономического роста в долгосрочном периоде и условие для низких номинальных и реальных процентных ставок. В экономической истории почти нет примеров стабильного экономического роста высокими темпами при значительной инфляции. Поэтому правительство и в дальнейшем будет поддерживать политику низкой и стабильной инфляции как необходимого предусловия для экономического роста", - написал он.

По словам министра, на сегодня инфляция опустилась ниже целевого диапазона инфляции НБУ и это дает все основания для продолжения снижения процентных ставок в ближайшие месяцы.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики Украины, потребительская инфляция в Украине в январе 2020 года в годовом выражении - по сравнению с январем 2019 года - составила 3,2%, замедлившись с 4,1% в декабре.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в январе этого года выросли на 0,2%.