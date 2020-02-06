В отделениях "Укрпошты" появились терминалы для снятия наличных

Более 3 тысяч автоматизированных отделений "Укрпошты" оборудованы терминалами для снятия наличных без комиссии.

"Укрпошта" объявила о запуске услуги снятия наличных денег в своих отделениях через POS-терминалы.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-службу компании.

"Терминалами оборудованы автоматизированные отделения в населенных пунктах с более 2 тысяч жителей, где сокращаются банковские отделения и банкоматы, но есть отделение "Укрпошты" с POS-терминалами", - говорится в сообщении.

Пользователи услуги могут получить за одну операцию сумму от 50 гривень до 10 тысяч гривень. Комиссии за снятие наличных в автоматизированных почтовых отделениях нет, однако она может сниматься банком, выпустившим карту.

В "Укрпоште" подчеркнули, что несмотря на тренд диджитализации, видят среди клиентов запрос на снятие наличных. После пилотного запуска услуги во Львове августе 2019 года, ее решили тиражировать по всей стране.