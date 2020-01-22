Стоят ли наши чиновники высоких зарплат

В первые дни 2020 года в украинском обществе, большая часть которого едва сводит концы с концами, поднялась волна активного обсуждения темы высоких зарплат чиновников. Дискуссию спровоцировали заявления министра экономразвития Тимофея Милованова, что ряд его коллег хотят уволиться из-за низких зарплат. Затем тема была подогрета заявлением министра образования и науки Анны Новосад, что ей хватает зарплаты только на текущие расходы, но не получается откладывать на будущее.

Позднее Кабинет министров обнародовал данные, согласно которым в декабре 2019 года министр иностранных дел получил (суммарно с учетом премий и надбавок) 234 тысячи гривень, министр юстиции – 226 тысяч, министр экономики – 223 тысячи, министр социальной политики – 217 тысяч, министр развития громад – 213 тысяч, министр внутренних дел – 187 тысячи, министр энергетики – 162 тысячи, министр по делам ветеранов – 159 тысяч, министр образования – 138 тысяч, министр культуры – 113 тысяч, министр обороны – 97 тысяч, министр здравоохранения – 95 тысяч, министр финансов – 89 тысяч, вице-премьер-министр по евроинтеграции – 87 тысяч, министр цифровой трансформации – 85 тысяч, премьер-министр – 76 тысяч, министр инфраструктуры – 44 тысяч, министр Кабинета министров – 18 тысяч гривень.

Стоит отметить, что декабрьские зарплаты в правительстве существенно выросли за счет премий по итогам года

Стоит отметить, что декабрьские зарплаты в правительстве существенно выросли за счет премий по итогам года. Штатные оклады по этим позициям несколько ниже – от 15 до 55 тысяч гривень. Тем не менее, обнародованные данные многими нашими согражданами были восприняты, как издевательство на фоне показателей средней зарплаты в Украине, которая, по оценкам Государственной службы статистики, составила на конец 2019 года чуть больше десяти с половиной тысяч гривень, а средняя зарплата в столице - порядка 16 тысяч гривень.

То есть, получая в разы больше среднестатистического украинца, небожители не стесняются заявлять, что им не хватает на жизнь, и просить прибавку. Что, безусловно, не могло не вызвать возмущение у граждан Украины – одной из самых бедных стран Европы.

С другой стороны, руководство исполнительной власти крупнейшей по размеру территории европейской страны по части чистых окладов может проигрывать топ-менеджерам частных украинских компаний. По данным портала для работодателей и соискателей Work.ua, руководитель сети ресторанов или кафе может претендовать на зарплату от 80 до 150 тысяч гривень, коммерческий директор – от 50 до 100 тысяч, руководитель департамента продаж – от 40 до 80 тысяч гривень.

Очевидно, что у министра украинского правительства гораздо больше ответственности, чем у директора пиццерии, а также ненормированный график работы и частые командировки, высокое давление коммерческих интересов часто с коррупционной подоплекой и гарантированная многолетняя всенародная ненависть при реализации хоть каких-то важных реформ. Все это стоит денег.

Украинских чиновников часто сравнивают с европейскими коллегами, некоторые из которых, признаем, получают на уровне или даже меньше наших реформаторов. Но сложность работы чиновника в отлаженной европейской системе государственного управления на порядок ниже, как и давление со стороны коррупционеров и уставшего от невыполненных обещаний и обманов со стороны власти общества.

Низкая зарплата при наличии мощных административных рычагов является непреодолимым мотивом воровать средства из бюджета

Период низких зарплат у чиновников мы уже проходили, когда во времена президентства беглого ныне Виктора Януковича официальные зарплаты в госаппарате были ниже среднерыночных. Тогда это почему-то не стало препятствием для покупки чиновниками автомобилей премиум-класса и элитных особняков в Украине и за рубежом, золотых унитазов и батонов.

Низкая зарплата при наличии мощных административных рычагов является непреодолимым мотивом воровать средства из бюджета или лоббировать чьи-то коммерческие интересы за вознаграждение. В конечном итоге, содержание чиновников обходится украинским налогоплательщикам гораздо дороже, чем если бы этот чиновник получал легальную конкурентную зарплату. И при этом относительно высокий уровень зарплаты стимулировал бы ответственное отношение к работе из боязни ее потерять и не толкал на поиск дополнительного незаконного заработка.

Озвученная проблема в большей мере задела балансирующее на грани выживания украинское общество не из-за высоких зарплат. Хотя и это здесь присутствует. А скорее, по причине больших сомнений относительно профессионализма отдельных чиновников. Хотелось бы понимать, за что украинцы заплатили сотни тысяч премий премьер-министру, который сам себя называет профаном в экономике? Министру внутренних дел, у которого недореформированная Нацполиция проводит вооруженные облавы на детские садики? Далекой от проблем нынешних школ или вузов министру образования и науки, которая не имеет детей и никогда не работала преподавателем ни в средней, ни в высшей школе?

Очевидно, общество хочет видеть четкие показатели эффективности, чтобы премия была логичным вознаграждением за конкретные результаты работы, а не за красивые глаза или полезную дружбу. И чтобы чиновники несли наказание за невыполнение поставленных обществом задач и проколы в своей работе. Если украинцы вместо надоевших обещаний и презентаций почувствуют реальный результат, то и на премию скинуться не жалко.

Ольга Гордиенко