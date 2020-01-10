В организационной структуре ГАСИ выявлены системные недостатки, – Елена Костенко о результатах предварительного аудита

И.О. Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) Елена Костенко провела предварительный аудит инспекции. В процессе было выявлено ряд проблем с обоснованностью выдачи лицензий и разрешений и осуществлением мероприятий надзора и контроля.

По словам Елены Костенко, первым ее шагом на посту стал аудит деятельности ГАСИ, который должен выявить слабые места в сферах ответственности инспекции. Результатом этого аудита стало выяснение реального состояния дел, в частности, критических нарушений в организационной структуре ведомства, которые несут значительные коррупционные риски и нарушают действующие нормы законодательства.

Во-первых, согласно действующего в ГАСИ порядка, принятие всех важнейших решений относительно приобретения права на строительство конкретного объекта было сконцентрировано в руках одного должностного лица – главного инспектора строительного надзора.

«Уже предварительный анализ структуры и функциональных обязанностей работников ГАСИ показал, что много сфер ответственности возложено на Главных инспекторов строительного надзора. Эти работники одновременно сочетают выполнение контрольных, разрешительных и лицензионных функции. По сути, и сам человек выдает лицензию на строительную деятельность позволяет строительство конкретного объекта и сам же его контролирует. Это несет в себе огромные коррупционные риски. И это не только нарушает любую логику, но и противоречит действующему законодательству в сфере градостроительства»,- отмечает Елена Костенко.

Во-вторых, вследствие такого порядка работы появился такой массовый феномен как «слепые лицензии на строительную деятельность: застройщики подают бумаги с неполными данными, иногда с полностью отсутствующей информацией о компании, а должностные лица согласовывают их, не глядя.

«Мы не видим в действительности фактического состояния дел по поданным документам. Любое лицо декларирует наличие в ней определенного кадрового, технического и материального ресурса, но никаким образом это не подтверждает. Это не гарантирует безопасности во время выполнения строительных работ, а главное не подтверждает способность подрядчика выполнять работы соответствующей сложности, то есть того, что мы должны этим лицензированием подтвердить», – отметила Елена Костенко.

Для изменения ситуации ГАСИ приняла решение о создании нового совещательного органа: Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией полномочий Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины относительно разрешительных процедур.

«Нужно сделать публичным процесс принятия решений. Мы восстановили систему, по которой, во-первых, такие решения обязательно публикуются после рассмотрения на соответствующей комиссии. А, во-вторых, на этой комиссии инспекторы вынуждены объявить, что именно они совершили для того, чтобы выяснить почему может быть выдано или не выдано разрешение на строительство того или иного объекта», – подчеркивает Елена Костенко.

По словам Костенко, главной задачей нового органа является восстановление доверия к государству и его роли в регулировании сферы строительства. Уже в ближайшее время заседание комиссии смогут посетить в качестве наблюдателей СМИ, представители общественных организаций и эксперты.

Напомним, что Кабинет Министров Украины 24 декабря назначил Елену Костенко первым заместителем Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ), а 27 декабря на Костенко было возложено исполнение обязанностей Председателя ГАСИ.