Монетарная политика НБУ может быть направлена на повышение инфляции - Минэкономики

Замминистра экономики Сергей Николайчук ожидает, что Правление НБУ 30 января примет соответствующее решение.

Монетарная политики Национального банка Украины в ближайшее время может быть направлена на то, чтобы повысить уровень инфляции к целевым показателям – 5% к концу 2020 года.

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Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, анализируя данные Госстата о том, что в 2019 году инфляция снизилась до 4,1%.

"Имеем все основания для более быстрой нормализации монетарной политики, чем прогнозировалось в октябре НБУ и рыночными экспертами, которые обычно были более инертными. С нетерпением жду решения Правления НБУ 30 января. Скорее всего, в ближайшее время задача будет обратной – повысить инфляцию к цели. Не думаю, что в отличие от центральных банков развитых стран, с этим должны быть проблемы", - цитирует замминистра пресс-служба правительства.

По его словам, результаты действий НБУ должны убедить население, бизнес и инвесторов в том, что Украина имеет институционально сильный и способный центральный банк.

"В результате ожидаю снижения инфляционных ожиданий и привязку их к инфляционным целям, а следовательно – и снижения рыночных процентных ставок (в том числе и по банковским продуктам), причем не только номинальных, но и реальных. И это должно стать весомым импульсом для устойчивого экономического роста", - цитирует Николайчука пресс-служба Кабмина.

Как сообщал УНИАН, потребительская инфляция в Украине в декабре 2019 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2018 года - составила 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.

В октябре 2019 года Кабинет министров и НБУ в лице премьер-министра Алексея Гончарука и главы Нацбанка Якова Смолия подписали меморандум о взаимопонимании. В нем говорится, что НБУ в своей монетарной политике будет стремиться к снижению инфляции до уровня 5% с допустимым диапазоном отклонения 1 процентный пункт. Смолий добавил, что Нацбанк планирует достичь цель по уровню инфляции в 5% к концу 2020 - началу 2021 года.