Для выполнения инициированного президентом меморандума ВР планирует отменить скандальную «маржу Холодова»

Только личное вмешательство Президента и подписание инициированного им Меморандума спасло от полномасштабного кризиса на табачном рынке и существенного расширения дыры в госбюджете Украины, сообщают СМИ.

На следующей неделе парламент должен рассмотреть проект постановления об отмене результатов голосования по законопроекту №1049, который был принят парламентом, но так и не подписан Президентом Украины – из-за грубых нарушений, допущенных депутатами при внесении поправок в законопроект, пишет РБК-Украина.

Напомним, 3 октября 2019 г. – накануне голосования за указанный законопроект на заседании профильного Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики, членами комитета была внесена скандальная поправка №8, которая абсолютно не касалась темы законопроекта, но устанавливала фиксированный уровень торговой наценки на сигареты.

Эта поправка стала известной как «маржа Холодова» - именно заместителя председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Андрея Холодова СМИ называют основным бенефициаром упомянутой поправки. Ведь, по данным расследования программы «Схемы», именно он контролирует крупную сеть розничной продажи табачных изделий. Позже, по материалам программы, Национальное антикоррупционное бюро открыло производство в отношении депутата Холодова по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением.

Принятие «маржи Холодова» парламентом заставило компанию «Бритиш Американ Тобакко Украина» остановить в ноябре 2019 г. производство на его табачной фабрике в Прилуках и отозвать 25 млн. акцизных марок на 505 млн. грн. Другой крупный производитель «Джи ти Ай Украина» отозвал акцизные марки на 350 млн. грн. А в компании «Филип Моррис Украина» заявили, что вынуждены сократить производство сигарет на треть из-за скандальной поправки.

Кризисная ситуация на табачном рынке создала угрозу для поступлений в государственный бюджет: за 11 месяцев 2019 г. план по табачному акцизу недовыполнен на 14,4 млрд. грн.

Учитывая угрозы ситуации для экономики и бюджета – в нее был вынужден вмешаться лично Президент Украины, который провел встречу с крупнейшими табачными производителями страны (они же входят и в ТОП-10 налогоплательщиков Украины) и инициировал Меморандум о взаимопонимании относительно прозрачного и предсказуемого регулирования развития табачной промышленности.

12 декабря 2019 г., по поручению Правительства, этот Меморандум подписал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и директора крупнейших производителей табачной продукции Украины.

Чтобы подобные скандальные ситуации не повторялись в будущем, пишет издание, среди основных целей Меморандума заявлено «содействие продвижению и сохранению прозрачной модели функционирования рынка табачных изделий, обеспечению ценообразования на конкурентной основе и в соответствии с принципами рыночной экономики».