В 2019 году в мире появилось 142 новых "стартапа-единорога" – среди них есть и украинский

Украинский стартап Grammarly в прошлом году привлек 90 млн долларов.

В минувшем году в мире появилось 142 новых «единорога» – компаний с капитализацией, которая оценивается в более чем миллиард долларов. Среди них есть украинский стартап Grammarly.

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Об этом сообщает Аin.ua, ссылаясь на данные Crunchbase.

Больше всего «единорогов» за последний год появилось в США —78 компаний. В Китае появлось 22 таких бизнеса. В Бразилии и Германии – по пять «единорогов». В Великобритании – 4.

Отмечается, что в 2019 году украинский стартап Grammarly привлек 90 млн долларов, и его общая оценка превысила $1 млрд. Общий объем инвестиций в Grammarly достиг 200 миллионов.

Компания Grammarly разрабатывает онлайн-сервис, который помогает пользователям улучшать тексты на английском языке с помощью искусственного интеллекта. Платформа проверяет и исправляет грамматику, а также стилистику.

Стартап в 2009 году основали трое украинцев – Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер. На сегодня у Grammarly есть четыре офиса – в Киеве, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Ванкувере.