Из-за невозврата НДС жители промышленных городов останутся без денег перед Новым годом - глава "Укрметаллургпрома"

По его мнению, из-за приостановки возврата НДС пострадают жители Кривого Рога, Мариуполя и Днепра.

Приостановка выплаты возмещения НДС крупным промпредприятиям приведет к тому, что в преддверии праздников жители промышленных городов останутся перед новогодними праздниками без средств к существованию.

Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Сейчас время платить зарплаты работникам, приближаются праздники – заработные платы платить будет нечем. Сейчас нужно выплачивать подрядчикам, поставщикам – денег на это тоже не будет. Более полутора миллиардов гривен, которые были запланированы на получение, на которые рассчитывали, – их сейчас просто нет. Фактически это диверсия, я по-другому не могу сказать", – отметил он.

Каленков также назвал города, работники предприятий в которых могут пострадать из-за таких шагов государства. По его мнению, это Кривой Рог, Мариуполь, Днепр и Запорожье.

"Фактически это сотни тысяч людей, а если с членами семей – это и миллионы людей, которые остаются без средств к существованию. У предприятий просто в условиях кризиса нет этих денег на счетах и нет возможности в течение нескольких дней эти средства мобилизовать", – подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".