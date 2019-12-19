"Побочный эффект" игромании может перечеркнуть все плюсы от легализации - эксперт

Игнорирование в законопроекте о легализации игорного бизнеса вопроса защиты от лудомании может свести на нет все потенциальные преимущества процесса легализации.

Об этом на своей странице в Facebook заявил консультант Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, молодежный посол UNICEF Ukraine в Украине Тарас Тополя.

"По статистике, подавляющее большинство посетителей игровых залов в Украине - мужчины с невысоким месячным доходом, которые играют системно. Нередки случаи, когда в азарте игроки отдают в залог собственное и семейное имущество. Несут вещи в ломбарды, берут кредиты на десятки-сотни тысяч гривен. И... все проигрывают. Нужно объяснять в какие неурядицы для близких и родных вращаются такие поступки? Разрушаются семьи, страдают взрослые и дети... Насколько мне известно, после проработки десяти документов, вчера на профильном комитете был поддержан довольно сомнительный вариант законопроекта. Сегодня Парламент будет голосовать закон в первом чтении. В Украину вскоре вернутся легальные игорные автоматы и казино... Да, это большие поступления в бюджет, однако «побочный эффект» игромании может перечеркнуть все!!!", - заявляет эксперт.

По его мнению, в документе обязательно должны быть отражены следующие вопросы:

1. В будущем законе в первую очередь должен быть прописан механизм жесткого финмониторинга, контроля за процессом выдачи лицензий. Сразу, а не через два-три года!

2. Государство должно создать обязательные государственные реестры, в которых будет указываться вся информация, начиная от идентификации игрока, суммы ставок, количества игровых автоматов, кредитных обязательствах и т.д.

3. Должны быть установлены четкие ограничения относительно размещения казино и игровых автоматов. Лучше всего - отдельные игорные зоны в отдельных отелях, курортных местах, за пределами населенных пунктов.

4. Обсуждение финальной версии закона необходимо вынести за пределы Парламента. Приобщить к разработке соответствующего законопроекта общественность, в том числе юристов семейного права.

5. Обязать компании указывать конечных бенефициаров бизнеса. Путем публичной дискуссии прийти к решению могут быть конечными бенефициарами граждане и компании Российской Федерации.