Минфин обнародовал финальный текст госбюджета-2020

Предельный уровень дефицита госбюджета установлен на уровне 94,3 миллиарда гривень, или 2% ВВП.

Министерство финансов Украины обнародовало на своем сайте финальный текст закона о государственном бюджете страны на 2020 год с предельным уровнем дефицита на уровне 94,3 миллиарда гривень, или 2% ВВП.

Читайте такжеМинфин отчитался, сколько денег одолжил внутри страны

Согласно документу, доходы государственного бюджета в следующем году составят 1,096 триллиона гривень, расходы – 1,182 триллиона гривень.

Предельный объем государственного и гарантированного государством долга на конец года установлен на уровне 2,363 триллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 14 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год, доработанный с учетом обновленного прогноза правительства с ростом ВВП на 3,7% и среднегодовым курсом гривни на уровне 27 гривни/доллар.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый закон вчера, 11 декабря.