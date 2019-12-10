Минфин одолжил еще 4,4 миллиарда гривень

Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 4,385 млрд грн.

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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 294, 966 и 1442 дня с доходностью 13%, 12,05% и 11,70% годовых соответственно.

Размещение ОВГЗ в иностранной валюте не проводилось.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-октябре 2019 года привлекло в государственный бюджет 202,782 млрд грн, 3,767 млрд долл. и 189 млн евро. Данные за ноябрь пока не обнародованы.