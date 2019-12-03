Минфин впервые разместил долларовые облигации госзайма под ставку менее 4%

Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 3,4 млрд грн и 54 млн долл. Гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу составил 4,7 млрд грн.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 3,364 млрд грн и 53,9 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 77 и 1267 дней с доходностью 13,8% и 12,5% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 435 и 743 дня с доходностью 4% и 4,25% годовых, соответственно.

"Украине впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%.

Благодаря эффективной политике Министерства финансов по управлению государственным долгом, средневзвешенная доходность 1,2-летних ОВГЗ номинированных в долларах США, по итогам аукциона составила 3,88% (снижена на 362 базисных пунктов). Средневзвешенная доходность двухлетних бумаг, по сравнению с предыдущим аукционом практически не изменилась и составила 4,08%", - говорится в сообщении Минфина.

Гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу составил 4,655 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-октябре 2019 года привлекло в государственный бюджет 202,782 млрд грн, 3,767 млрд долл. и 189 млн евро. Данные за ноябрь пока не обнародованы.