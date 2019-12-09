Минцифры открыло "горячую линию" для предпринимателей

Предпринимателям будут предоставлять ответы на вопросы административного характера по созданию, деятельности или закрытию бизнеса.

Министерство цифровой трансформации совместно с правительственным контактным центром запустило горячую линию для предпринимателей.

Читайте такжеКабмин создал комиссию по защите бизнеса во главе с Гончаруком

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.

Согласно сообщению, предпринимателям будут предоставлять ответы на вопросы административного характера по созданию, деятельности или закрытию бизнеса.

"Это инструмент, который избавит вас лишнего стресса и освободит время для развития собственного дела. Мы подскажем ответы на вопросы административного характера, касающиеся создания, деятельности или закрытия бизнеса. Отныне предприниматели не останутся один на один со своими проблемами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что горячая линия круглосуточная, поэтому ставить вопрос можно в любое удобное время.

"Стартуем в тестовом режиме онлайн-чата. В ближайших планах - запустить еще телефонную линию и чат-бот", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине в тестовом режиме заработала онлайн-система жалоб на работу Государственной таможенной службы Украины, где каждую жалобу рассматривают до пяти дней.

Также Государственная таможенная служба Украины запустила колл-центр для приема жалоб и замечаний к работе ведомства.