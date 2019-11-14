За постановление "О смете Верховной Рады Украины на 2020 год" проголосовали 272 народных депутата.

Верховная Рада утвердила свою смету на следующий год.

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Как передает корреспондент УНИАН, за постановление "О смете Верховной Рады Украины на 2020 год" проголосовали 272 народных депутата.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Поддержали постановление 226 депутатов от "Слуги народа", один - из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", 14 - из группы "За будущее", 16 - из фракции "Голос" и 15 внефракционных.

Согласно смете, аппарату Верховной Рады выделяется более 2 млрд грн (2007430,7 грн). На осуществление законотворческой деятельности ВР предусмотрено выделить 1043411,1 грн, на оплату труда и начисления на зарплату - 642048,1 грн, на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности ВР предусмотрено 907526,2 грн.

Также сметой предусмотрено на функционирование автобазы парламента 96733,7 грн.

Предусмотрены расходы на управление административными зданиями - 144452,8 грн.

На освещение деятельности Верховной Рады через средства телевидения и радиовещания и финансовую поддержку газеты "Голос Украины" выделено 46521,4 грн, в частности на телеканал "Рада" - 30936,7 грн, на газету "Голос Украины" - 15584,7 грн.