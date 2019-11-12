Депутаты нашли замену Милованову в Совете Нацбанка

Рада избрала девятым членом Совета НБУ Виталия Шапрана.

Верховная Рада Украины избрала девятым членом Совета Национального банка Виталия Шапрана вместо Тимофея Милованова, в августе назначенного министром экономики.

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Как передает корреспондент УНИАН, за постановление об изменении состава Совета НБУ (2400) проголосовали 268 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя кандидата, глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что комитет поддержал эту кандидатуру.

«Мы из 23 кандидатов на должность члена Совета Национального банка Украины выбрали Виталия Шапрана, который, по нашему мнению, после глубокого изучения документов, был лучшим кандидатом из всех, кто подался», - сказал депутат.

По его словам, Шапран имеет опыт работы финансовым аналитиком в различных уважаемых организациях и сегодня работает финансовым аналитиком в секретариате Совета НБУ.

«Это человек, который является доцентом одного из высших учебных заведений, то есть имеет опыт научной работы. И на самом деле в ходе общения с ним на комитете было понятно, что это один из немногих специалистов в государстве в отрасли банковского дела, монетарной политики», - добавил Гетманцев.

Как сообщал УНИАН, Совет НБУ на внеочередном заседании 7 ноября не смог рассмотреть вопрос избрания своего главы вместо Богдана Данилишина, полномочия которого завершились 27 октября, поскольку голоса за вопрос об избрании председательствующего на заседании разделились поровну – 4 на 4. Следующее заседание Совета состоится 14 ноября.

Данилишин по итогам заседания 22 октября заявил, что Совет продлил его полномочия до проведения очередных выборов главы Совета, но член Совета НБУ Виктор Козюк сообщил, что это предложение не нашло поддержку большинства присутствующих, как того требует законодательство.

Помимо Данилишина и Козюка, в состав совета НБУ входят Василий Фурман, Елена Щербакова и Вера Рычаковская, а также глава НБУ Яков Смолий по должности.

В связи с назначением Милованова на пост министра экономики профильный комитет парламента искал ему замену на конкурсной основе.