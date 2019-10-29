Украинцам задолжали более 3 миллиардов гривень зарплаты

Задолженность работникам экономически активных предприятий возросла на 18,8%.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2019 года увеличилась по сравнению с августом на 11,5% и на 1 октября этого года составила 3,141 миллиарда гривень.

Читайте такжеВ Украине зафиксировали самый низкий показатель нелегальной занятости за десятилетияОб этом сообщила Государственная служба статистики.

В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 октября текущего года составила 1,97 миллиарда гривень, что на 18,8% больше показателя на 1 сентября.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4173 гривень с 3723 гривень.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2019 года выросла по сравнению с сентябрем прошлого года на 18,2% – до 10687 гривень.

Национальный банк ожидает замедление темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% – в реальном выражении.