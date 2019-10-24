Акции Tesla выросли на более чем 20%

В компании отмечают, что сократили свои расходы на производство машин на 16%.

Акции американской компании Tesla выросли на 21% после публикации финансовой отчетности за три квартала 2019 года. Прибыль Tesla была неожиданно высокой для инвесторов.

Об этом сообщает Reuters.

По результатам 3-го квартала Tesla получила $6,3 млрд доходов, что означает прибыль на одну акцию в размере $1,86. После объявления этих финансовых показателей, акции Tesla подскочили выше $300 за одну акцию впервые с марта 2019 года.

В компании отмечают, что сократили свои расходы на производство машин на 16%. Также там ожидают вскоре запустить работу нового завода — Gigafactory в Китае, недалеко от Шанхая.

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Также в третьем квартале Tesla установила собственный рекорд по количеству продаж электромобилей, однако тогда это не убедило инвесторов, и акции компании упали.

Во втором квартале 2019 года Tesla получила более $400 млн убытков.

Накануне сообщалось, что Tesla анонсировала запуск собственных страховых услуг.

Сейчас рынок электромобилей в мире переживает свой первый кризис. Так, по итогам июля 2019 года объемы продаж электромобилей в мире упали на 14%. Это произошло впервые в истории.

Ранее сообщалось, что объемы продаж электромобилей упали в Китае. Падение составило 4,7%. Эксперты связывали такую ситуацию на рынке с торговой войной в США.