В Украине растет розничная торговля: области-лидеры

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Винницкой (на 17,6%), Тернопольской (на 16,9%), Киевской (на 15,7%) областях и в городе Киев (на 14,7%).

Оборот розничной торговли в Украине в январе-сентябре 2019 года вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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При этом Госстат пока не обнародовал абсолютные значения.

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Винницкой (на 17,6%), Тернопольской (на 16,9%), Киевской (на 15,7%) областях и в городе Киев (на 14,7%).

По информации Госстата, оборот розничной торговли в сентябре 2019 года по сравнению с августом снизился на 3,3%, а по сравнению с сентябрем 2018 года увеличился на 8,6%.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 6,1% по сравнению с 2017 годом.