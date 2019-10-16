НБУ отстранил две аудиторские компании от проверки годовой финотчетности банков

Указанные компании смогут принять участие в конкурсе по отбору аудиторов для банков не ранее, чем через год.

Национальный банк решил отстранить аудиторские компании «Аваль» и «Респект», выбранные банками для проведения аудиторской проверки годовой финансовой отчетности за 2019 год. Читайте такжеПокупка валюты Нацбанком превысила ее продажу в 3 раза Как сообщается на сайте НБУ, регулятор принял такое решение из-за несоблюдения аудиторами в предыдущий отчетный период требований нормативных актов регулятора. По информации НБУ, указанные компании смогут принять участие в конкурсе по отбору аудиторов для банков не ранее, чем через год. «Национальный банк обращает внимание всех субъектов аудиторской деятельности на необходимость добросовестного соблюдения требований законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов НБУ, при проведении аудита финансовой отчетности банков», - говорится в сообщении регулятора. Справка УНИАН. Национальный банк Украины в рамках действующего законодательства ведет реестр аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

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