НБУ отстранил две аудиторские компании от проверки годовой финотчетности банков
Национальный банк решил отстранить аудиторские компании «Аваль» и «Респект», выбранные банками для проведения аудиторской проверки годовой финансовой отчетности за 2019 год.
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Как сообщается на сайте НБУ, регулятор принял такое решение из-за несоблюдения аудиторами в предыдущий отчетный период требований нормативных актов регулятора.
По информации НБУ, указанные компании смогут принять участие в конкурсе по отбору аудиторов для банков не ранее, чем через год.
«Национальный банк обращает внимание всех субъектов аудиторской деятельности на необходимость добросовестного соблюдения требований законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов НБУ, при проведении аудита финансовой отчетности банков», - говорится в сообщении регулятора.
Справка УНИАН. Национальный банк Украины в рамках действующего законодательства ведет реестр аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.