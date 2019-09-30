Уволена глава Госаудитслужбы
13:23, 30 сентября 2019Финансы
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Лидия Гаврилова проработала в должности с декабря 2015 года.
Иллюстрация REUTERS
Кабинет министров Украины уволил Лидию Гаврилову с должности главы Государственной аудиторской службы.
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Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 29 сентября, сообщается на правительственном портале.
«Принято решение уволить в Государственной аудиторской службе Украины Гаврилову Лидию Владимировну с должности главы», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в декабре 2015 года назначил Лидию Гаврилову главой Государственной аудиторской службы, сформированной на базе упраздненной Государственной финансовой инспекции.
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