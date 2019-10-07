Суд признал банкротом торговый дом «Амстор» Новинского

Среди крупнейших кредиторов компании – «Первый украинский международный банк» и государственный «Укрэксимбанк».

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом Торговый дом «Амстор» и открыл ликвидационную процедуру.

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Как говорится в сообщении суда, предельный срок на заявление требований кредиторов к должнику составляет два месяца.

Согласно материалам суда, среди крупнейших кредиторов компании – «Первый украинский международный банк» с требованиями на 1,3 млрд грн и государственный «Укрэксимбанк» с требованиями на 724 млн грн.

Справка УНИАН. Amstor Retail Group представляет собой компанию по управлению коммерческой недвижимостью. В Украине группа управляет 13 торговыми центрами в семи крупных городах. Сеть на 70% принадлежит «Смарт-Холдингу» Вадима Новинского.