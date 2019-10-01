В Нацбанке объяснили, что происходит на валютном рынке

НБУ объясняет благоприятную ситуацию на валютном рынке устойчивым притоком инвестиций от нерезидентов в ОВГЗ и рекордным урожаем зерновых.

Рост предложения валюты на межбанковском валютном рынке Украины обусловлен появлением новых фундаментальных факторов, включая устойчивый приток средств от нерезидентов в украинские облигации внутреннего государственного займа и рекордный урожай зерновых.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, макрофинансовая стабилизация в стране, масштабная либерализация движения капитала, создание удобной инфраструктуры благодаря подключению к глобальному депозитарию Clearstream, а также текущие тенденции на мировом финансовом рынке способствовали углублению интеграции Украины в международные рынки капитала.

В то же время Нацбанк не считает интерес нерезидентов к гривневым ОВГЗ спекулятивным, так как средства поступают от уважаемых институциональных инвесторов, которых привлекают не только высокие процентные ставки, но и комфортная инвестиционная среда.

Вторым определяющим фактором в НБУ назвали рекордный рост урожайности зерновых. Так, по предварительным оценкам, урожайность пшеницы и ячменя в Украине в этом году максимальная с начала 2000-х. Как результат, поступления от экспорта рекордного урожая продолжают подпитывать предложение валюты.

Одновременно в НБУ отметили отсутствие существенного спроса на валюту со стороны предприятий реального сектора экономики, как и значительных объемов внешних платежей госпредприятий за счет привлеченных ранее на международных рынках долговых средств.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка валюты Национальным банком Украины на межбанковском валютном рынке в январе-сентябре превысила 3,9 млрд долл. США.

За этот период гривня по официальному курсу укрепилась к доллару на 12,5%.

В связи с благоприятной ситуацией на рынке Нацбанк увеличил плановый объем ежедневной покупки валюты на пополнение резервов в четвертом квартале до 30 млн долл.