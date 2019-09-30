В НБУ рассказали, что делать украинцам при завышении расходов по кредиту

Нацбанк рекомендует заемщикам при завышении расходов по кредиту обращаться в банк.

Если фактические расходы по кредиту оказались выше обещанных банком в рекламе, заемщику целесообразно обратиться в банк, а при отсутствии реакции – в Национальный банк Украины.

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Такими рекомендациями в интервью УНИАН поделилась начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

"Если заемщик выяснил, что должен платить по кредиту больше, чем ему рассказывали при заключении сделки, он прежде всего должен обратиться в банк. Заемщик может досрочно погасить кредит, реструктуризировать или взять другой с более благоприятными условиями. Но просто не платить по кредиту нельзя", - рассказала Лобайчук.

При отсутствии реакции со стороны банка она рекомендовала обращаться в НБУ.

По ее словам, в настоящее время можно отправить жалобу в письменном виде.

Также есть "горячая" линия, но поскольку она недостаточно эффективна, до конца года регулятор планирует организовать полноценный call-центр.

Кроме того, в дальнейшем подача жалобы будет возможна посредством заполнения формы на сайте НБУ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг, обязывающий банки информировать потенциальных заемщиков обо всех предстоящих расходах по кредиту, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц. Также закон вводит одинаковые правила для банков и небанковских финучреждений относительно рекламы финансовых услуг.

Закон ожидает подписи главы парламента и президента Украины.

Полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг в рамках закона получил Национальный банк, в котором уже создано соответствующее управление под руководством Ольги Лобайчук.