Руководство НБУ провело финальную встречу с миссией МВФ

Оценочная миссия МВФ начала свою работу в Киеве 11 сентября.

Руководство Национального банка Украины провело финальную встречу с миссией Международного валютного фонда, которая завершает работу в Киеве.

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Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в Twitter, проиллюстрировав сообщение фотографией, где изображен он, его заместители Екатерина Рожкова и Олег Чурий, а также глава миссии МВФ Рон ван Руден.

«Exit meeting done. О чем в итоге будет болеть голова у команды МВФ в Вашингтоне? Как минимум, о прекращении давления на реформаторов и сохранении финстабильности, которая зависит от течения ряда судебных процессов в Украине и не только», - написал Смолий.

Exit meeting done ✅ Про що у підсумку буде боліти голова в команди #МВФ у Вашингтоні? Як мінімум про припинення тиску на реформаторів та збереження фінстабільності, яка залежить від перебігу низки судових процесів в Україні і не тільки pic.twitter.com/WXmqfuprC1 — Yakiv Smolii (@YSmolii) 26 вересня 2019 р.

Сегодня, 26 сентября, в СМИ появилась информация о том, что украинским властям не удалось достичь договоренности с представителями миссии МВФ относительно новой программы из-за ситуации вокруг «ПриватБанка», возможной смены руководства Национального банка и вопросов реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 год.

В украинском представительстве МВФ сообщили, что сегодня заключительный день работы миссии, и заявление по ее итогам ожидается завтра, 27 сентября, но не стали комментировать слухи о возможном провале переговоров.

По информации Министерства финансов Украины, переговоры с МВФ относительно новой программы находятся в активной стадии, и повесткой дня возможной поддержки со стороны Фонда может стать программа правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября.

Очередная оценочная миссия МВФ начала свою работу в Киеве 11 сентября.