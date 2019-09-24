Агентство Fitch повысило рейтинги семи украинских банков

Прогноз по рейтингам улучшен на позитивный.

Международное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте семи украинских банков до уровня «B» следом за повышением суверенного рейтинга Украины.

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Как говорится в сообщении агентства, повышены рейтинги «Ощадбанка», «Укрэксимбанка», «Приватбанка», «Укргазбанка», «Креди Агриколь Банка», «ПроКредит Банка» и «Правэкс-банка».

Отмечается, что прогноз по рейтингам улучшен со стабильного на позитивный.

Кроме того, агентство подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «Альфа-банка» (Украина) на уровне «B-» со стабильным прогнозом.

Аналитики Fitch считают, что улучшение макроэкономической стабильности в Украине, разумные экономические перспективы страны и дальнейшая стабилизация кредитного профиля государства должны оказать положительное влияние на кредитные профили банков.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до «B» и улучшило прогноз со стабильного на позитивный.