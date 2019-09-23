Покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу в 15 раз
11:02, 23 сентября 2019Финансы
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НБУ на прошлой неделе увеличил выкуп валюты на межбанке на 36% – до 270 млн долл.
На прошлой неделе регулятор не продавал валюту / фото УНИАН
Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 16 по 20 сентября – выкупил на межбанковском валютном рынке Украины 269,6 млн долл., что на 36,2% больше показателя неделей ранее.
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Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор не продавал валюту, как и предыдущие шесть недель.
Также сообщается, что с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 3,808 млрд долл., или в 15 раз.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк в августе пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 300 млн долл.
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