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Покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу в 15 раз

11:02, 23 сентября 2019
Финансы
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На прошлой неделе регулятор не продавал валюту / фото УНИАН

Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 16 по 20 сентября – выкупил на межбанковском валютном рынке Украины 269,6 млн долл., что на 36,2% больше показателя неделей ранее.

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Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор не продавал валюту, как и предыдущие шесть недель.

Также сообщается, что с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 3,808 млрд долл., или в 15 раз.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в августе пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 300 млн долл.

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Теги: #Нацбанк#покупка валюты