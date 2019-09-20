Зеленский обсудил с представителями МВФ дальнейшее сотрудничество и реформы в Украине

Владимир Зеленский отметил, что Верховная Рада уже приняла ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора, детенизацию экономики и реальную борьбу с коррупцией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом является важным элементом укрепления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.

Об этом глава украинского государства заявил во время встречи с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Рон ван Роденом, которая состоялась сегодня в Киеве.

Как сообщили в Офисе президента, во время встречи обсуждалась программа поддержки МВФ амбициозной повестки дня реформ в Украине, которая реализуется Президентом и правительством и направлена на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики.

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Зеленский отметил, что менее чем за месяц работы новоизбранная Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора, детенизацию экономики и реальную борьбу с коррупцией.

"Я заверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", – заявил Президент.

Кроме того, стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуации по ПриватБанку.

Зеленский отметил, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе миссия ключевого кредитора Украины, Международного валютного фонда, прибыла в Киев. Переговоры продлятся до 24 сентября.

Кабинет министров ожидает, что новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом начнется до конца года.