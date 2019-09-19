Отчетность по налогу на доходы физлиц и ЕСВ объединили

Рада приняла закон о представлении единой отчетности по единому взносу на социальное страхование и налогу на доходы физических лиц. Реализация закона будет способствовать упрощению условий для ведения бизнеса.

Верховная Рада приняла закон, который внедряет единую отчетность по единому взносу на социальное страхование и налогу на доходы физических лиц.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №1057 проголосовали 335 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, докладывая по законопроекту №1057, сообщил, что принятие и реализация предложенного законопроекта будет способствовать упрощению условий для ведения бизнеса.

Кроме того, депутаты проголосовали за изменения в Налоговый кодекс, приняв законопроект №1072 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц”. Его поддержали 335 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В измененной статье 51 Кодекса говорится, что налогоплательщики, в том числе налоговые агенты, плательщики единого взноса, обязаны ежемесячно подавать контролирующим органам налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков - физлиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса. Ранее в ведомости указывался только налоговый расчет сумм дохода физлиц.

Как сообщал УНИАН, данные законопроекты были поддержаны парламентом в первом чтении 11 сентября этого года.