В пятницу правительство представит в Раде проект госбюджета на 2020 год

Проект поступил в парламент вчера, напомнил председатель ВР.

В пятницу Кабинет министров представит в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2020 год.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам Разумкова, в парламент вчера поступил проект госбюджета на следующий год.

"И я уверен, что в пятницу, согласно расписанию, министр финансов Оксана Маркарова будет представлять проект бюджета в Верховной Раде Украины", - сказал он.

Разумков выразил надежду, что это компенсирует Час вопросов к правительству, который должен был состояться в пятницу, так как бюджетный процесс - "очень серьезный вызов как для парламента, так и для Кабинета министров Украины".

"И это один из ключевых вопросов, к которому мы будем подходить очень взвешенно, так как именно по этому бюджету в следующем году жить нашему государству", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, проект госбюджета на 2020 год построен на действующем макропрогнозе с валютным курсом 28,2 грн за доллар и предусматривает доходы в сумме 1,079 трлн грн, расходы - 1,170 трлн грн.

В октябре, после обновления макропрогнозов, Кабмин предложит Раде доработанный проект бюджета.