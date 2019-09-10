НБУ заговорил об отсрочке перевода счетов украинцев на международный стандарт IBAN

Пока действует предыдущее постановление о полном переходе с 1 ноября.

Национальный банк Украины допускает отсрочку полного перехода на применение международного номера банковского счета IBAN на два месяца – до 1 января.

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Об этом завил заместитель главы НБУ Сергей Холод в ходе круглого стола в Киеве.

«До 1 октября, в сентябре, будет проведена окончательная встреча. Если будут блокирующие факторы миграции с 1 ноября на полное использование IBAN среди всей банковской системы, включая казначейство, банки будут уведомлены», - сказал Холод.

По его словам, срок полного перехода в таком случае может быть перенесен на два месяца – до 1 января.

«Сейчас решение не принято, поэтому действует предыдущее постановление, которое предписывает всем с 1 ноября перейти на использование только IBAN. Но вероятность такой миграции на два месяца есть, удлинения срока», - добавил Холод.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обязал украинские банки с 5 августа открывать новые счета клиентам с применением международного номера банковского счета IBAN.

С 1 ноября применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств.