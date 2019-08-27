Чехия вдвое увеличила квоту для трудоустройства украинцев

Украинцев готовы приглашать на ключевые должности и в качестве научного персонала.

Чехия удвоила квоту для приема работников из Украины - с 19,6 тыс. до 40 тыс. человек.

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Об этом сообщает агентство Ceske Noviny со ссылкой на решение Кабинета министров Чехии.

Согласно сообщению, чешские работодатели больше всего интересуются рабочей силой из Украины из-за языковой и культурной близости, что и спровоцировало увеличение квоты для украинцев.

Отмечается, что ранее в Чехии для украинцев действовали программы по приему на работу специалистов среднего звена, а также работников для сельского хозяйства без опыта. Сейчас же украинцев готовы приглашать на ключевые должности и в качестве научного персонала.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства социальной политики Украины, на постоянной основе за рубежом работает 3,2 млн украинцев, а в отдельный период - от 7 до 9 млн человек.

По мнению ведомства, трудовой миграции украинцев способствуют попытки европейских стран (таких, как Польша, Чехия, Германия) упростить процедуру трудоустройства профессиональных кадров из Украины.