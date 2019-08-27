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Чехия вдвое увеличила квоту для трудоустройства украинцев

15:00, 27 августа 2019
Финансы
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Украинцев готовы приглашать на ключевые должности / фото karpatskijobjektiv.com

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Об этом сообщает агентство Ceske Noviny со ссылкой на решение Кабинета министров Чехии. 

Согласно сообщению, чешские работодатели больше всего интересуются рабочей силой из Украины из-за языковой и культурной близости, что и спровоцировало увеличение квоты для украинцев. 

Отмечается, что ранее в Чехии для украинцев действовали программы по приему на работу специалистов среднего звена, а также работников для сельского хозяйства без опыта. Сейчас же украинцев готовы приглашать на ключевые должности и в качестве научного персонала. 

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства социальной политики Украины, на постоянной основе за рубежом работает 3,2 млн украинцев, а в отдельный период - от 7 до 9 млн человек.

По мнению ведомства, трудовой миграции украинцев способствуют попытки европейских стран (таких, как Польша, Чехия, Германия) упростить процедуру трудоустройства профессиональных кадров из Украины.

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Теги: #заробитчане#трудовые мигранты