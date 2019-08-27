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Курс китайского юаня упал до минимума с марта 2008 года

09:06, 27 августа 2019
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Народный банк Китая (Центробанк) понизил во вторник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 240 базисных пунктов, до 7,0810 юаня за доллар.

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Об этом сообщает ТАСС.

"Как следует из статистики регулятора, это минимальное значение с 18 марта 2008 года", - говорится в сообщении.

По мнению ведущего аналитика CITIC Securities Мин Мина, курс юаня продолжает сохранять прямую зависимость от экспорта китайской экономики.

"При анализе курса юаня необходимо вернуться к базовым положениям. На протяжении первых семи месяцев этого года он был относительно стабильным, в июле динамика экспорта немного превысила прогнозы. По этой причине в том случае, если уровень экспорта будет поддерживаться на стабильном уровне, то и курс юаня стабилизируется. Риски невелики", - приводит его слова портал "Ицай".

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Теги: #экономическая война США и Китая#торговая война#Трамп пошлины