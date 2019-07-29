Во вторник в Украине заметно подешевеет валюта

Официальный курс НБУ на 30 июля: 100 USD – 2525,2582 гривни; 100 EUR – 2807,8346 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2525,2582 (29 июля – 2543,9728)

100 EUR – 2807,8346 (29 июля – 2833,4769)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 29 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,22/25,25 гривни/доллар, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 28,05/28,07 гривни/евро, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.