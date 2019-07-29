Смягчение монетарной политики будет проходить осторожно - НБУ

Доверие к способности регулятора достигать инфляционной цели только начинает формироваться.

Национальный банк Украины должен быть осторожным в смягчении монетарной политики, поскольку доверие к способности регулятора достигать инфляционной цели только начинает формироваться.

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Об этом говорится в опубликованной на сайте регулятора выдержке из протокола заседания комитета Национального банка Украины по монетарной политике от 17 июля со ссылкой на мнение большинства членов комитета, рекомендовавшего правлению НБУ снизить учетную ставку до 17% годовых.

Отмечается, что во время дискуссии все члены комитета высказались за снижение учетной ставки в июле, в том числе восемь человек поддержали снижение до 17% годовых и только один - до 16,5%.

Основным внутренним риском в комитете назвали возможную задержку в проведении ключевых реформ или откат предыдущих достижений, в том числе из-за судебных и законодательных решений, которые могут существенно усилить уязвимость экономики Украины и помешать продолжению сотрудничества с Международным валютным фондом.

В то же время отдельные члены комитета не исключали возможности ускорения смягчения монетарной политики в дальнейшем при появлении признаков быстрого снижения инфляции.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк возобновил цикл смягчения монетарной политики и с 19 июля снизил учетную ставку до 17% годовых после того, как в июне сохранил ее на уровне 17,5% годовых.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта по 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в июне 2019 года в годовом выражении замедлилась до 9%.