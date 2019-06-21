Плачевная статистика: с марта Украину покинуло 1,3 млн человек

Из Украины с 20 марта 2018-го уехало более 1,3 млн трудовых мигрантов. Каждую минуту их число увеличивается на 2 человека.

Об этом говорится на сайте ukrainianpeopleleaks.com, который в режиме онлайн подсчитывает число покинувших Украину граждан. Автор идеи создания платформы неизвестен. Название сайта созвучно с WikiLeaks. Это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию из анонимных источников.

Ukrainianpeopleleaks показывает, сколько украинцев ежеминутно покидает страну. Для подсчета статистики использовали данные, которые озвучил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, ежемесячно из страны на заработки уезжают 100 тыс. человек. По данным Министерства социальной политики, так или иначе проблема трудовой миграции коснулась уже 9 млн человек (в том числе семьи покинувших страну украинцев).

К слову, в этом году угроза влияния трудовой миграции на ситуацию в экономике впервые была включена в консенсус-прогноз МЭРТ. Уже сейчас в большинстве больниц – дефицит младшего медицинского персонала. Помимо этого, работодатели жалуются на нехватку рабочих кадров. В Национальном банке также отмечают: среди основных угроз для Украины – трудовая миграция.