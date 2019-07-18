Нацбанк хочет за три года снизить учетную ставку до 8%

Согласно графику, в 2019 году ожидается снижение ставки до 16%, в 2020 году – до 9,5%, а в 2021 года – до 8%.

Национальный банк Украины планирует постепенное снижение учетной ставки до 8% в 2021 году. Читайте такжеКредиты для экономики подешевеют: учетную ставку снизили до 17% Об этом говорится в графических материалах НБУ со ссылкой на базовый сценарий. Согласно графику, в четвертом квартале 2019 года ожидается снижение ставки до 16% годовых, в четвертом квартале 2020 года – до 9,5%, в четвертом квартале 2021 года – до 8%.

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