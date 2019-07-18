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Нацбанк хочет за три года снизить учетную ставку до 8%

14:45, 18 июля 2019
Финансы
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НБУ намерен постепенно снижать учетную ставку / фото УНИАН

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Об этом говорится в графических материалах НБУ со ссылкой на базовый сценарий.

Согласно графику, в четвертом квартале 2019 года ожидается снижение ставки до 16% годовых, в четвертом квартале 2020 года – до 9,5%, в четвертом квартале 2021 года – до 8%.

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Теги: #учетная ставка