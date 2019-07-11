Фонд гарантирования завершил ликвидацию "ИнтерКредитБанка"

Фонд завершил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию "ИнтерКредитБанка", начатую в октябре 2014 года.

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Как сообщается на сайте Фонда, ликвидатор банка подал документы для государственной регистрации ликвидации банка как юридического лица.

Отмечается, что в связи с этим Фонд завершил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в мае завершил ликвидацию пяти банков.

По состоянию на начало июня Фонд продолжал ликвидацию 83 банков, признанных неплатежеспособными с 2014 по 2018 год.

Справка УНИАН. "ИнтерКредитБанк" (г. Днепропетровск) работал на рынке Украины с 2011 года и входил в группу небольших финучреждений. По информации НБУ, его основными владельцами являлись сельхозкомпания "Файна", граждане Украины Валентина Доброгорская, Вадим Тугай, Владимир Тугай, Наталья Скляренко.

В октябре 2014 года НБУ признал "ИнтерКредитБанк" неплатежеспособным.