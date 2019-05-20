В Украине продлили ликвидацию еще трех банков
11:03, 20 мая 2019Финансы
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Продлевается на год ликвидация банков «Кредитпромбанк», «Диамантбанк» и «Энергобанк».
Фонд гарантирования продлил ликвидацию трех банков / фото УНИАН
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год ликвидацию банков «Кредитпромбанк», «Диамантбанк» и «Энергобанк».
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Как сообщается на сайте фонда, срок ликвидации «Кредитпромбанка» продлевается до 2 июня, «Диамантбанка» - до 23 июня, «Энергобанка» - до 11 июня 2020 года включительно.
Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 97 банков. За этот период Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков в своем управлении почти 90 млрд грн возмещения по вкладам. По состоянию на 1 мая фонд продолжал ликвидацию 86 банков.
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