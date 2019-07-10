Доходы местных бюджетов Украины выросли на 20%

Налога на доходы физических лиц поступило 77,2 млрд грн.

Поступления собственных доходов общего фонда местных бюджетов Украины в январе-июне 2019 года выросли до 128,8 млрд грн, что на 19,6%, или на 21,1 млрд грн, превышает показатель за аналогичный период 2018 года.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба Кабинета министров.

«В частности, налога на доходы физических лиц поступило 77,2 млрд грн, что на 13,9 млрд грн, или на 22%, больше поступлений за соответствующий период прошлого года. Платы за землю – 15,6 млрд грн (или на +23,4%). Фактические поступления единого налога – 16,2 млрд грн (на +22,8%). Фактические поступления налога на недвижимое имущество – 2,1 млрд грн, прирост поступлений +32,3%», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, доходы местных бюджетов в Украине за 2018 год выросли на 22% - до 234 млрд грн.