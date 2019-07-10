Апелляционный суд разблокировал большую приватизацию

Само дело по обжалованию результатов отбора инвестсоветников продолжается, но появилась возможность начать подготовку этих предприятий к приватизации.

Кассационный апелляционный суд в составе Верховного суда поддержал позицию Фонда государственного имущества и отменил обеспечение в иске компании «Грант Торнтон», что дает Кабинету министров возможность утвердить инвестиционных советников для ряда объектов большой приватизации.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

«Фонд государственного имущества выиграл кассацию, которая разблокировала утверждение Кабинетом министров инвестиционных советников на Одесский припортовый завод, угольную компанию «Краснолиманская», завод «Электротяжмаш», «Индар» и Объединенную горно-химическую компанию», - написал он.

По его словам, 8 июля Фонд госимущества направил в Министерство экономического развития и торговли на согласование проект распоряжения Кабмина об утверждении инвестиционных советников, и как только будет согласование от Минэкономразвития и Министерства юстиции, этот проект можно будет выносить на заседание правительства.

Трубаров отметил, что само дело по обжалованию результатов отбора инвестсоветников продолжается, но появилась возможность начать подготовку этих предприятий к приватизации.

Как сообщал УНИАН, 30 июля прошлого года конкурсная комиссия Фонда государственного имущества Украины выбрала инвестиционных советников для подготовки к приватизации первых шести госкомпаний, в том числе - для ЧАО «Индар». В этом конкурсе компания «Грант Торнтон» заняла второе место. После проигрыша в конкурсе компания публично обвинила конкурсную комиссию в нарушении закона и решила обжаловать результаты отбора инвестиционных советников.