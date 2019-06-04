Нацбанк продолжит изучать возможность выпуска е-гривни

В рамках пилотного проекта регулятор выпустил в оборот ограниченный объем электронной гривни, операции с использованием которой тестировались рабочими группами.

Национальный банк Украины продолжит изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты - е-гривни.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на итоги пилотного проекта, в рамках которого регулятор выпустил в оборот ограниченный объем электронной гривни, операции с использованием которой тестировались рабочими группами с участием НБУ, компаний-волонтеров и Всемирного банка.

Отмечается, что е-гривня может рассматриваться как альтернатива имеющимся средствам розничных платежей, однако пилот не дал возможности в полном объеме оценить ее привлекательность для населения Украины.

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Также сообщается, что введение е-гривни возможно по одной из двух альтернативных моделей: централизованной, когда Нацбанк выступает единым эмитентом, или децентрализованной, когда у банков и небанковских финучреждений будет право выпуска под контролем регулятора.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в конце 2016 года начал исследовательский проект относительно возможного внедрения е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины к другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.