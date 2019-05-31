Украинцы в апреле сократили долги за коммуналку

Средние начисления за ЖКУ, с учетом электроэнергии, на одного владельца лицевого счета в апреле составили 1191,9 гривни.

По состоянию на конец апреля задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) снизилась на 8% по сравнению с мартом – до 63,5 миллиарда гривень.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец апреля 2019 задолженность населения по оплате за природный газ составила 29,5 миллиарда гривень, за централизованное отопление и горячую воду – 19,3 миллиарда гривень, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4,6 миллиарда гривень, за централизованную поставку холодной воды и водоотведение – 3,6 миллиарда гривень, за вывоз твердых бытовых отходов – 0,7 миллиарда гривень, за поставку электроэнергии – 5,8 миллиарда гривень.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в апреле 2019 года составили 1191,90 гривни.

В апреле 2019 года населением страны было уплачено за жилищно-коммунальные услуги 14,6 миллиарда гривень, за поставку электроэнергии – 3,3 миллиарда гривень.

"В январе-апреле 2019 г. с населением было заключено 18,7 тысячи договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 129,7 миллиона гривень. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 75,4 миллиона гривень", - добавили в Госстате.

Как сообщал УНИАН, субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг жителям Украины в январе-апреле 2019 года были назначены на сумму 730,7 миллиона гривень, что на 37,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.